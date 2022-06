Prefeitura de Araxá lança Programa de Combate à Pobreza Menstrual para alunas da rede municipal

A Secretaria Municipal de Educação lançou, nesta quinta-feira (2), o Projeto Dignidade Menstrual. O evento ocorreu na Escola Municipal Professora Leonilda Montandon (Caic) e reuniu profissionais da área educacional e cerca de 80 alunas entre 10 e 14 anos.

O encontro contou com a presença do prefeito Robson Magela e da secretária Municipal de Educação, Zulma Moreira. Eles falaram sobre a ação e a sua importância na vida de tantas meninas. O programa atende todas as alunas da rede municipal de ensino durante todo o ano letivo. Os kits estão disponíveis nas escolas e são repassados gratuitamente às alunas nos momentos necessários.

Segundo a secretária Zulma, as alunas vão conhecer todo o fundamento do projeto. Os educadores irão trabalhar sobre a questão da higiene pessoal e a escola será aliada das meninas no período menstrual, através das professoras e diretoras. “As alunas não precisarão faltar mais às aulas pela escassez de absorvente em casa. A atual administração está priorizando a educação em todos os aspectos. Isso é cuidado e respeito com essa parte da população que sempre terá nossa atenção”, diz.

O prefeito Robson Magela aproveitou a oportunidade para parabenizar o trabalho de excelência que está sendo realizado em prol da educação de Araxá e anunciou a reforma do Caic. “A comunidade merece e vai receber uma nova escola. A gestão atual sempre irá abraçar a educação e todas as causas que envolvem crianças e adolescentes, como o Projeto Dignidade Menstrual. É um ciclo normal na vida de inúmeras meninas e a prefeitura está sendo parceira delas neste momento”, destaca Robson.