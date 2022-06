Prefeitura de Araxá lança Semana Municipal do Trânsito 2022

Com foco na educação e prevenção, a Secretaria Municipal de Segurança Pública realizou, nesta quinta-feira (23), o lançamento da Semana Municipal de Trânsito, que este ano traz o tema “Vulnerabilidade e Fragilidade da Vida no Trânsito”. Além de autoridades convidadas para a abertura, o Teatro Municipal Maximiliano Rocha foi tomado por crianças do 1º ao 5º ano de oito escolas da rede municipal de ensino, que assistiram à apresentação da peça teatral infantil “Os Saltimbancos no Trânsito”, idealizada pelos professores do Núcleo de Incentivo à Leitura, da Secretaria Municipal de Educação.

Em sua fala, o prefeito Robson Magela destacou, em tom descontraído, a responsabilidade das crianças em difundir entre os adultos as principais normas de trânsito. “Nós acreditamos que as crianças são o futuro. E ensinar o quanto antes sobre seus direitos, deveres e leis do trânsito contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis na vida e nas ruas”, destacou.

O prefeito também reforçou o compromisso da atual gestão no trabalho preventivo e fortalecimento das forças de segurança no município através de convênios firmados que já somam mais de R$ 2 milhões, além de diversos projetos e ações da prefeitura, como ampliação do videomonitoramento, cursos de reciclagem para servidores, ampliação de linhas de ônibus, estudos do trânsito e mais de 25 quilômetros de ruas recapeadas e sinalizadas.

O secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, reiterou a importância de envolver o público infantil na programação, além de trabalhar a educação também com o próprio motorista.

“A frota de veículos em Araxá aumentou bastante, principalmente de motocicletas e bicicletas desde a pandemia. Hoje são cerca de 64,3 mil veículos, dos quais mais de 14 mil são motos. E não adianta a gestão fazer investimentos, estudos e intervenções se não houver educação e respeito no trânsito. Este evento é uma oportunidade para promover isso, educação, empatia e senso de coletividade entre motoristas e pedestres”, disse.

Além do prefeito Robson, também participaram o vice-prefeito Mauro Chaves, secretários municipais; o presidente da Câmara Municipal de Araxá, Raphael Rios, acompanhado dos vereadores Jairinho Borges, Dr. Zidane e Leni Nobre; o deputado estadual Bosco; e representantes das Polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros e do Conselho Municipal de Segurança Pública (Consep) e demais órgãos.

O evento também contou com a entrega da premiação do Concurso de frases e desenhos. A programação da semana, que vai até o dia 1º de julho, inclui blitzes educativas no perímetro urbano, na rodovia MG-428 e MGC-415, palestras e passeio ciclístico.



No domingo (26), dia da prova da Elite da Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB), será promovido um passeio ciclístico saindo do Estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim em direção ao Parque do Barreiro e uma blitze educativa na MGC-415, conhecida popularmente por estrada Araxá / Barreiro.













Programação Semana Municipal de Trânsito em Araxá:

24/06 (SEXTA)



– 9h – Blitz educativa na Av. Dâmaso Drummond (próximo ao Batalhão do Corpo de Bombeiros) e no viaduto de acesso ao Bairro Boa Vista

26/06 (DOMINGO)



– 8h30 – Passeio ciclístico saindo do Estádio Municipal Fausto Alvim em direção ao Parque do Barreiro. Haverá sorteio de brindes e blitz educativa em parceria com a Copa Internacional de Mountain Bike

27/06 (SEGUNDA)



– 9h – Blitz educativa na Av. Imbiara (próximo ao Colégio Dom Bosco) e na Av. Washington Barcelos, em frente ao Parque do Cristo

28/06 (TERÇA)



– 9h – Simulação de acidente de trânsito feita pelo Corpo de Bombeiros, na Av. Antônio Carlos

29/06 (QUARTA)



– 9h – Blitz educativa no Posto da Polícia Rodoviária Estadual, na MG-428

30/06 (QUINTA)



– 9h – Blitz educativa na Av. Antônio Carlos (próximo ao Banco do Brasil) e na Avenida João Paulo II (próximo ao Terminal Rodoviário)

01/07 (SEXTA)



– 8h30 – Palestra para os atiradores na sede do Tiro de Guerra.