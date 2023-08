Prefeitura de Araxá moderniza e amplia o Centro de Atendimento à Educação Inclusiva

Atendimentos especializados, acolhimento e muito carinho. A Prefeitura de Araxá lançou o novo espaço do Centro de Atendimento à Educação Inclusiva (CAEI), agora localizado na avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 270, no bairro Guilhermina Vieira Chaer. O lançamento foi realizado nesta quarta-feira (16).

No CAEI são realizados atendimentos clínicos com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagógico, fisioterapeuta e psiquiatria infanto-juvenil. Mensalmente 1.192 crianças e adolescentes recebem esses atendimentos, seja no CAEI, ou nas salas de recursos multifuncionais das escolas municipais.

A promotora de Justiça curadora da Infância e Juventude, Mara Lúcia Silva Dourado, explica que o trabalho desenvolvido no CAEI é de extrema importância e influencia na permanência, inclusão e aprendizado do aluno. “As crianças que necessitam de um acompanhamento especial são muito bem tratadas, com atendimento especializado e com um acompanhamento profissional. Por isso, devemos destacar muito essa empatia do Município em relação às necessidades não só do aluno, mas da família”, reitera.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, reitera que a educação inclusiva é uma modalidade importantíssima na Rede Municipal de Ensino. “Nós trabalhamos os atendimentos que são realizados nas escolas, nas salas de recursos, junto com esse atendimento complementar que é realizado aqui no CAEI. Queremos que nossas crianças e adolescentes tenham um suporte e um atendimento especializado de excelência”, afirma.

Segundo a coordenadora do CAEI, Ana Rita Flores, o novo espaço é todo estruturado e organizado para oferecer o atendimento, que foi ampliado com recursos pedagógicos e de acessibilidade, de acordo com a necessidade de cada aluno. “Com essa nova sede, nosso sentimento é imensurável, estamos muito felizes. Para nós que lutamos pelos direitos da criança e do adolescente é a realização de um sonho e uma grande conquista”, ressalta.

O prefeito Robson Magela destaca que o trabalho humanizado é desenvolvido em todas as áreas da Gestão Municipal, e a inclusão é uma das prioridades. “Vamos sempre investir em melhores condições de trabalho para os profissionais e crianças que são atendidas no CAEI. Sabemos o quanto a inclusão é fundamental para o crescimento e desenvolvimento dessas crianças”, reforça.