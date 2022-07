Prefeitura de Araxá oferta qualificação profissional em parceria com a Escola do Emprego

Qualificar a mão de obra presente na cidade e conscientizar a população sobre a importância de se atualizar para o mercado de trabalho. Esses são alguns dos objetivos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Araxá, em parceria com o Instituto Movart que resultou na criação da Escola do Emprego.

O projeto alinha ações e geradores de renda para dar completo suporte ao trabalhador que busca oportunidade, e conta ainda com apoio de uma estagiária do curso de Psicologia do Uniaraxá.

O trabalhador conta com acesso gratuito à orientação de carreira qualificada, a métodos comportamentais de processos de seleção e a informações sobre o que fazer para se manter atualizado dentro do mercado de trabalho.

Os interessados em participar da Escola do Emprego devem ter a partir de 16 anos (condição de menor aprendiz) ou maior de idade, estando ou não em situação de desemprego. As ações acontecem de forma itinerante em pontos parceiros como escolas públicas, Núcleos de Convivência, Câmara Municipal, Instituto Movart, Associação Comercial (Acia) e no próprio Sine.

“O projeto segue um cronograma natural, desde a confecção de currículos até a sinalização positiva da empresa em contratar o trabalhador. Caso o trabalhador perca algum desses workshops realizados, ele poderá perder a oportunidade de adquirir conhecimento dentro de todo o processo. Participar de uma ação como essa é de extrema importância para qualquer idade”, conta o coordenador do Sine Araxá, Luis Flávio de Melo.

Mais informações, pelos contatos 3691-7046 e 3691-7049, ou na sede do Sine – Rua Franklin de Castro, nº 178, Centro.