Prefeitura de Araxá participa do programa Educação Ambiental na Boca da Mata

A Prefeitura de Araxá participou do programa Educação Ambiental desenvolvido pela CBMM, nesta terça-feira (4), na Boca da Mata. O evento contou com palestras, apresentações e oficinas.

Estiveram presentes no evento o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA), as Secretarias Municipais de Educação e de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, e a Fundação Cultural Calmon Barreto, além do Projeto de Integração AABB Comunidade e da Escola Municipal José Bento, que fica na Boca da Mata.

O superintendente do IPDSA, Vinícius Martins, ressalta a importância da educação ambiental. “Essa é uma ação incrível realizada pela CBMM que está sendo desenvolvida com as crianças ensinando a cuidar do meio ambiente. O IPDSA participou do evento reforçando a importância da Coleta Seletiva, além de apresentar a situação atual da atividade no nosso município com as associações e cooperativa de catadores de materiais recicláveis da nossa cidade”, afirma.

“Outra ação conduzida pela equipe da Divisão de Meio Ambiente do IPDSA foi a ‘Feira de Troca’. Neste momento foi ressaltado a importância do consumo consciente, assim como sobre o reaproveitamento e reutilização de materiais que não utilizamos mais. Logo após os participantes realizaram a troca de materiais que levaram anteriormente, demonstrando, na prática, que o que não serve mais para mim pode servir para outra pessoa”, conclui o superintendente.