Prefeitura de Araxá prepara programação de ensino que será transmitida em TV aberta

Avanço nas ferramentas de educação, uso de plataforma multimídia e apoio da tecnologia deverão permanecer e complementar a aprendizagem após o fim do isolamento social. E de olho nessa tendência, a Secretaria Municipal de Educação prossegue no processo de implementação da Plataforma Araxá Educa, um ambiente virtual de aprendizagem para desenvolvimento das atividades escolares de modo remoto.

A licitação está em curso para a contratação de emissora de TV aberta local que vai veicular as videoaulas da plataforma. O resultado sai no próximo dia 22 e, conforme a secretária Zulma Moreira, a equipe pedagógica já iniciou as gravações do conteúdo.

“A programação da plataforma é similar ao conteúdo das aulas presenciais. O professor que grava as aulas é acompanhado pela equipe pedagógica do projeto para fazer justamente essa ligação entre o conteúdo que será passado nas aulas presenciais e o que será transmitido através do Araxá Educa “, explica a secretária.

Oito professores foram contratados para reforçar a equipe da plataforma e, de acordo com Zulma, são profissionais com habilidades específicas para planejamento de aulas transmitidas por meio virtual. No total, contando com professores, equipe pedagógica e equipe técnica de gravação, são cerca de 30 profissionais envolvidos no projeto.

Para Zulma, o ensino acabou sofrendo as consequências da pandemia. “Certamente teremos um ambiente virtual de forma permanente. A gente teve prova de que quanto mais recursos multidisciplinares e multimídias você usa no ensino, mais os jovens assimilam o aprendizado. E esse é nosso objetivo, de oferecer um ambiente contemporâneo e alinhado ao perfil das crianças e jovens de hoje”, conclui a secretária.