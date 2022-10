Prefeitura de Araxá promove atendimentos em saúde bucal aos sábados pelo projeto Mês da Criança Odontologia

No mês de outubro é comemorado o Dia das Crianças. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Saúde desenvolveu o projeto “Mês da Criança Odontologia”, que promove a atenção em saúde bucal para esse público. O objetivo é examinar crianças de até 12 anos para diagnosticar a condição bucal e, se necessário, orientar e encaminhar para um tratamento adequado.

Os atendimentos compreendem exame clínico, profilaxia e aplicação tópica de flúor, entrega de escovas de dente, levantamento de necessidades e orientação dos pais para o agendamento do tratamento. Além disso, a iniciativa conta com palestras educativas para crianças e pais.

Os atendimentos acontecem aos sábados do mês (exceto o dia 29). De acordo com a coordenadora de Odontologia, Ana Theresa Leite Scussel, os cuidados com os dentes devem começar o mais cedo possível, pois quanto antes for desenvolvida a prevenção odontológica, mais cedo a criança constrói o hábito de cuidados.

“Esse projeto se aplica a crianças de até 12 anos e inclui procedimentos preventivos como limpeza e aplicação de flúor, orientação de higiene bucal e orientação aos pais da importância de procurar o dentista para o seu filho. Cuidar de crianças, investindo em prevenção e educação para a saúde, auxiliará na formação de adultos mais saudáveis e conscientes da importância sobre a saúde bucal”, reforça.

Atendimentos



– 8 de outubro: Unioeste, das 7h às 11h;

– 15 de outubro: Unicentro, das 7h às 11h;

– 22 de outubro: Uninordeste e ESF Max Neumann, das 7h às 11h.