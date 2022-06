Prefeitura de Araxá promove vacinação itinerante em cinco bairros da cidade

As Estratégias de Saúde da Família (ESFs) de cinco bairros de Araxá vão aplicar a vacinação contra a Covid-19, gripe, sarampo e rotina. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, inicialmente o cronograma contempla o mês de junho e inicia a partir do próximo dia 13.

– Segundas: ESF Leblon, das 8h30 às 13h30

– Terças: ESF Abolição, das 8h30 às 13h30

– Quartas: ESF Ana Pinto de Almeida, das 8h30 às 13h30

– Quintas: ESF Pão de Açúcar, das 8h30 às 13h30

– Sextas: ESF Tiradentes, das 8h30 às 13h30

A vacinação itinerante compreende todas as vacinas do calendário do Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças, adolescentes e adultos. A vacina da gripe também será aplicada ao público-alvo da campanha.

Quanto à campanha contra a Covid-19, a vacinação itinerante oferece os imunizantes da CoronaVac e AstraZeneca para primeira dose, para a segunda dose (em quem vacinou a primeira dose com um desses imunizantes) e para dose de reforço.

A coordenadora de Imunização, Érica Fonseca, diz que o objetivo é levar a vacinação mais próxima das pessoas e aumentar a cobertura vacinal, principalmente para as crianças que estão com o cartão em atraso.

“São ESFs que ficam em regiões que não contam com a Sala de Vacinação da Secretaria de Saúde. Esta é a oportunidade para que toda a comunidade atualize o Cartão de Vacina”, afirma.