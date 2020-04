Prefeitura de Araxá prorroga pagamento do IPTU

A Prefeitura Municipal de Araxá, através da Secretaria de Fazenda, Planejamento e Gestão, informa a prorrogação do pagamento do IPTU 2020. A cota única com desconto de 5% ou a primeira parcela poderão ser pagas até o dia 30 de abril.

As demais parcelas não sofrem nenhuma alteração, ou seja, a partir da segunda parcela do IPTU as datas de vencimentos permanecem as mesmas que estão no carnê. O pagamento do IPTU 2020 pode ser parcelado em até 10 vezes, desde que o valor mínimo de cada parcela seja de R$ 53,87.