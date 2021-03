Prefeitura de Araxá publica edital para a vaga de coordenador do Polo UAB

A Secretaria Municipal de Educação abriu uma vaga para coordenador(a) do Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Araxá. A inscrição será realizada na sede da Secretaria de Educação, de 24 de março a 23 de abril, por meio de preenchimento de formulário próprio. Podem se inscrever servidores efetivos e a remuneração é o salário do servidor + uma bolsa, no valor de R$ 1.100,00.

Entre os pré-requisitos para se candidatar ao cargo estão: ser professor da educação básica da rede pública de ensino; ser servidor público efetivo; possuir graduação em nível superior; residir no município de Araxá; ter experiência no mínimo de 1 ano no magistério; ter experiência mínima de 1 ano na gestão para Educação a Distância e possuir experiência em gestão educacional, EAD ou tecnológica.

O edital completo com todas as informações sobre o processo seletivo está disponível no site da Prefeitura Municipal de Araxá, através do link: http://araxa.mg.gov.br/temp/2303202116033323032021160323documentos.pdf