Prefeitura de Araxá realiza a construção do Cemei Gabriela Almeida Aristimunho, no Jardim Dona Adélia

A Prefeitura de Araxá está executando a construção do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Gabriela Almeida Aristimunho, no bairro Jardim Dona Adélia. A futura unidade vai atender cerca de 200 crianças de 4 meses a 5 anos.

O Cemei está sendo construído em uma área de 2.272,07m² e vai contar com sala multiuso, cozinha, refeitório, pátio coberto, copa para funcionários, sala de amamentação, sala de professores e sanitários.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o Cemei vai atender uma antiga demanda. “A região do bairro Dona Adélia está crescendo muito, e com certeza a construção de uma creche pública era uma das principais reivindicações naquele setor, que agora vai receber uma creche nova e bem equipada para atender as crianças da região”, afirma.

O prefeito Robson Magela destaca mais um empreendimento executado pela gestão para oferecer vagas e estrutura moderna ao público infantil. “O novo Cemei vai possibilitar mais comodidade para as famílias do Setor Leste, que não vão precisar mais levar seus filhos para outros bairros. É mais segurança e educação de qualidade para as nossas crianças”, conclui.