Prefeitura de Araxá realiza diversas ações em alusão ao Novembro Azul; abertura oficial acontece no dia 7

Novembro é o mês de conscientização sobre os cuidados especiais com a saúde do homem. Atenta a isso, a Prefeitura de Araxá preparou uma programação especial para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

A abertura oficial do Novembro Azul acontece na próxima segunda-feira (7), com o bate papo “De Homem para Homem”, no Teatro Municipal Maximiliano Rocha, a partir das 18h30. O evento terá como tema central a conscientização acerca do tema, além de destacar como devem ser os cuidados com a saúde do público masculino.

A programação de ações acontece durante o mês em diversos bairros da cidade, com a realização de palestras, orientações e capacitações sobre a prevenção do câncer de próstata, solicitações e coletas de exames preventivos, agendamento de consultas médicas e atividades voltadas para o Novembro Azul.

De acordo com o coordenador da Saúde do Homem, Nilton Ribeiro Júnior, o objetivo das ações é conscientizar a população sobre a importância da prevenção do câncer de próstata e a identificação do diagnóstico precoce.

“A campanha se torna essencial, pois contribui para quebrar tabus, além de divulgar informações importantes sobre a doença. Nosso intuito é fazer com que os homens de Araxá tenham consciência e participação nas estratégias de saúde não somente no Novembro Azul, mas durante todo o ano”, destaca.



PROGRAMAÇÃO COMPLETA



– 07/11 – Abertura Oficial do Novembro Azul, com bate-papo “De Homem para Homem”, no Teatro Municipal Maximiliano Rocha, a partir das 18h30.

– 08/11 a 30/11 – Coletas de PSA no Laboratório Municipal para homens acima de 45 anos e coleta de HIV, Sífilis e Hepatites B/C para homens acima de 18 anos.

– 08/11 a 30/11 – Consultas agendadas nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) com médico urologista e oncologista urológico.

– 22/11 e 23/11 – Coletas de PSA para homens acima de 45 anos e coleta de HIV, Sífilis e Hepatites B/C para homens acima de 18 anos, no Presídio Regional e Apac.

– 26/11 – Dia D de coletas de PSA para homens acima de 45 anos e coleta de HIV, Sífilis e Hepatites B/C para homens acima de 18 anos, no projeto Prefeitura no Bairro.

– Às segundas, terças e quintas, no período da manhã, projeto Sala de Espera nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) João Ribeiro e Santa Luzia sobre temas diversos voltados à saúde do homem.

– Às quartas, consultas para a saúde do homem no período da tarde nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) João Ribeiro e Santa Luzia.

– Às quintas, palestras e orientações diversas voltadas ao Novembro Azul na Praça Elias Leme, elaboradas pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) João Ribeiro e Santa Luzia.

Durante todo o Novembro Azul, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) Tiradentes realiza ações de orientação sobre o Novembro Azul.

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA



– 08/11 – Orientações sobre câncer de próstata e aferição de pressão na Praça José Hermógenes, às 8h.

– 08/11 – Sala de Espera sobre Novembro Azul na ESF Pão de Açúcar, no período da tarde.

– 10/11 – Sala de Espera sobre câncer de próstata e PSA, no período da manhã, na Uninordeste.

– 11/11 – Palestra e capacitação sobre doenças prevalentes na população masculina com a Dra. Thaisa Leite, na Unioeste, às 16h.

– 11/11 – Ação com grupo de hipertensos e diabéticos no bairro Villa Mayor, no período da manhã.

– 16/11 – Ação e orientação na Padaria Ki-Pão com aferição de pressão no bairro Pão de Açúcar, no período da manhã.

– 17/11 – Ação de Panfletagem e orientações com aferição de pressão no Supermercado Kamel Mega Mix, às 13h.

– 17/11 – Sala de Espera sobre hipertensão na Uninordeste, no período da manhã.

– 18/11 – Palestra sobre PSA e aferição de pressão e glicose na Praça Princesa Isabel, às 9h.

– 18/11 – Ação no Supermercado Mart Minas e no bairro Jardim das Oliveiras com panfletagem, aferição de pressão e glicose, às 8h.

– 19/11 – Atendimento médico voltado à saúde do homem para população maior de 40 anos na ESF Pão de Açúcar.

– 21/11 – Sala de Espera sobre câncer de próstata na Uninordeste, no período da manhã.

– 21/11 – Sala de Espera sobre promoção à saúde do homem e câncer de próstata na Uninordeste, no período da tarde.

– 23/11 – Atendimentos médicos agendados na Uninoeste relacionados à saúde do homem.

– 23/11 – Palestra e orientação sobre hábitos saudáveis na saúde do homem com a nutricionista Verônica, na Unioeste, das 13h às 16h30.

– 23/11 – Palestra e capacitação sobre Novembro Azul nas ESFs João Ribeiro e Santa Luzia.

– 24/11 – Atendimentos médicos voltados a saúde do homem na Unisul com o Dr. Carmine, às 7h.

– 24/11 – Sala de Espera sobre tabagismo na Unisul com a enfermeira Juliana.

– 24/11 – Atividades de fisioterapia na Unisul voltadas à saúde do homem.

– 24/11 – Palestra sobre alimentação saudável na saúde do homem com anutricionista verônica, na Unisul.

– 24/11 – Sala de Espera sobre Conscientização do câncer infantojuvenil na Uninordeste, no período da manhã.

– 24/11 – Sala de Espera sobre tabagismo na Uninordeste, no período da tarde.

– 25/11 – Ação e panfletagem no comércio e área da ESF Santa Luzia.

– 25/11 – Ação com grupo de hipertensos e diabéticos no bairro Pão de Açúcar, no período da manhã.

– 28/11 – Sala de Espera sobre tabagismo na Uninordeste, no período da manhã.

– 30/11 – Ação e orientação sobre o Novembro Azul e aferição de pressão no Supermercado Barbosão do bairro Pão de Açúcar, às 8h.