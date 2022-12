Prefeitura de Araxá realiza mais de 6.700 castrações de cães e gatos em menos de 2 anos

Uma ação que tem como objetivo reduzir o número de animais abandonados na cidade. A Prefeitura de Araxá atingiu o número de 6.773 castrações realizadas no Município no período de 17 meses. O projeto CastrAção, iniciado em julho de 2021, promoveu de forma gratuita quatro mutirões para cães e gatos de protetores independentes e de famílias de baixa renda.

O projeto é realizado por meio de recursos próprios da Prefeitura de Araxá e conta com parceria do projeto Castramóvel, clínica veterinária itinerante que promove mutirões de castração de animais no Estado de Minas Gerais. Já foram contempladas 5.940 castrações por meio do Castramóvel, além de 833 procedimentos realizados em clínicas credenciadas.

O Castramóvel possui uma estrutura completa com todos os equipamentos necessários para a realização das cirurgias, como ala para atendimento, sala para pré e pós-operatório, espaço para cirurgia e descanso, além de profissionais especializados.

O biólogo da Vigilância Ambiental, Fabrício de Ávila, destaca a importância do trabalho oferecido pela Administração Municipal. “A castração é a melhor forma de controle populacional de cães e gatos, resultando na diminuição dos animais de rua, impedindo que se tornem um problema de saúde pública. Esse investimento da atual gestão municipal é importantíssimo, fazendo com que Araxá saia na frente e sirva de exemplo para outros municípios no que se refere à causa animal”, explica.

O prefeito Robson Magela reitera que a castração é um ato de amor e promove a saúde de cães e gatos. “E além disso também evita o abandono. Ficamos muito felizes com esse alcance expressivo, ou seja, mais de 6.700 animais castrados por meio desta ação que transformamos em política pública. Certamente, o projeto CastrAção terá continuidade pela gestão. Vamos aumentar ainda mais esse índice nos próximos anos”, destaca o prefeito.–