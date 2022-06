Prefeitura de Araxá realiza quarta etapa de cirurgias de catarata

A Secretaria Municipal de Saúde está realizando mais uma etapa das cirurgias gratuitas de catarata. As avaliações dos pacientes ocorreram no último sábado (28) e os procedimentos estão previstos para os dias 11 e 12 de junho.

O objetivo é diminuir a demanda reprimida existente no Sistema Único de Saúde (SUS). Esta quarta etapa contempla mais 47 pacientes.

As cirurgias pelo médico especialista Rafael Aguiar de Carvalho. Em cada paciente, o processo será o mesmo das etapas anteriores: em apenas um olho (cirurgia unilateral), uma vez que não é recomendável realizar a cirurgia bilateral no mesmo dia.

O procedimento é chamado de facoemulsificação e consiste em um implante de lente intraocular dobrável, sendo necessária a anestesia local. Após a cirurgia, com duração média de 30 a 40 minutos, o paciente já recebe alta.

Segundo os especialistas, com a progressão da idade o ser humano vai perdendo o cristalino do olho, tomado por uma mancha opaca. A cirurgia de catarata, então, consiste na substituição do cristalino por uma lente sintética transparente, que permite reconstruir a visão.

“Ainda temos uma previsão média de mais de 300 procedimentos. Até este mês de maio, foram contemplados 279 pacientes”, diz a coordenadora do Setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, Marta Aparecida Alves.

A secretaria realiza o agendamento conforme as solicitações de encaminhamento inicial. Caso constatada na hora do procedimento a necessidade de cirurgia no segundo olho, o paciente será encaminhado para um oftalmologista para realizar a avaliação e posteriormente ser chamado para nova cirurgia em data a ser programada.