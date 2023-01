Prefeitura de Araxá realiza reforma geral da Unisse

A Prefeitura de Araxá está realizando a reforma geral da Unidade de Saúde do Setor Sul-Sudeste (Unisse), no bairro Santa Terezinha. Esta é a terceira unidade a receber melhorias pela atual gestão, que também realizou a revitalização da Uninorte e Unileste. Em breve, a Unioeste, no bairro Boa Vista, também será reformada.

A obra na Unisse está orçada em R$ 429.700,00 pela empresa HZ Engenharia e Construção, contratada via licitação e sob supervisão da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, com conclusão prevista em até 10 meses.

Entre as principais ações da manutenção estão a aplicação de novos revestimentos em pisos e paredes, a reforma completa de sanitários, repintura geral, troca de esquadrias, reforma elétrica total (fiação, luminárias, tomadas e interruptores), substituição do telhado (engradamento, telha, calha) e reboco com impermeabilizante em áreas afetadas pela umidade.

O serviço vai solucionar principalmente problemas estruturais que o prédio da Unisse tinha como infiltrações e trincas. O prefeito Robson Magela, que visitou a unidade antes da reforma, destaca que em breve a comunidade do bairro Santa Terezinha e região vai contar com um espaço completamente revitalizado.

“O espaço se encontrava bastante comprometido. Com a reforma finalizada, a Unisse vai ser um espaço acolhedor e com melhores condições tanto para a comunidade quanto para os servidores que ali atuam. Este é o principal objetivo da gestão, fazer com que a saúde à população seja feita de forma digna”, destaca o prefeito.

Durante a reforma, os atendimentos estão sendo feitos provisoriamente em um imóvel na rua Luiz Augusto Coelho, nº 110, Centro.