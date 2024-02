Prefeitura de Araxá recebe estudantes para tratar sobre o passe livre estudantil

A Prefeitura de Araxá recebeu nesta terça-feira (20), representantes dos estudantes de cursos superiores, técnicos e profissionalizantes para discutir o passe livre, que recentemente foi reduzido para 50% devido à queda na arrecadação. Anteriormente, a Administração Municipal subsidiava integralmente o valor do passe, mas ajustes foram necessários por questões orçamentárias.

Na reunião, foi debatido o contrato firmado com a prestadora de serviços de transporte público coletivo urbano, levando em consideração as possibilidades de acordo com os recursos disponíveis. O encontro contou com a presença do prefeito Robson Magela, do procurador Geral do Município, Jonathan Ferreira, e da secretária municipal de Educação, Zulma Moreira.

Os representantes dos estudantes tiveram a oportunidade de expressar seus questionamentos, que foram prontamente esclarecidos pelo prefeito.

Robson enfatizou que o programa de gratuidade foi bem-sucedido durante o período em que esteve em vigor e reconheceu a importância do transporte gratuito para todos os estudantes, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras.

“Nós sabemos e reconhecemos o quanto esse projeto impactou a vida dos estudantes da nossa cidade. Essa reunião hoje foi muito importante para que eles possam compreender o nosso lado, enquanto Administração Municipal. Nós nos comprometemos a melhorar essa situação à medida que a condição orçamentária do Município se restabelecer”, reforça.

O procurador Geral do Município, Jonathan Ferreira, explicou que para retomar o benefício integral seria necessário um aumento nos recursos disponíveis, algo que poderia ser viável com o crescimento da arrecadação municipal. “Atualmente, o Município oferece passe livre apenas para estudantes do ensino fundamental e médio, conforme determinado pela legislação”, diz.

Os estudantes expressaram sua satisfação com a abertura da Prefeitura em dialogar e esclarecer as dúvidas, destacando que a reunião ajudou a esclarecer equívocos e mal entendidos.

“Nós tínhamos outra visão sobre esse assunto, na realidade parecia um desleixo com uma parte dos estudantes. Mas nesta reunião todas as nossas dúvidas foram sanadas, e para nós foi interessante ouvir e saber o lado deles. A nossa esperança é que a situação financeira do Município melhore para voltarmos a receber o benefício. Continuaremos cobrando, com certeza”, destaca a universitária Carla de Moura Alves.