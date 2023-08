Prefeitura de Araxá recebe reitora da UFTM e apresenta locais para a instalação do campus federal

A Prefeitura de Araxá recebeu uma equipe técnica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) para mais uma etapa das tratativas da implantação de uma extensão da universidade no município. O prefeito Robson Magela recepcionou a reitora Marinalva Vieira Barbosa e equipe para uma reunião preparatória realizada no auditório da prefeitura, nesta manhã (9).

Também participaram a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira; o deputado estadual Bosco; o presidente da Câmara Municipal, Bosco Júnior; os vereadores Raphael Rios, Leni Nobre, Wellington Martins, Evaldo do Ferrocarril, João Veras, Dirley da Escolinha e Pastor Moacir.

Em seguida, a comitiva seguiu para conhecer prédios que podem abrigar provisoriamente as instalações da UFTM, e também áreas para a construção definitiva do campus, que são a contrapartida da Prefeitura de Araxá , além das adequações necessárias.

De acordo com a reitora Marinalva, com esses locais definidos o projeto segue para o Ministério da Educação (MEC) para aprovação de recursos e viabilidade de cursos.

Para a reitoria Marinalva Barbosa, este encontro destaca mais um avanço para a implantação da UFTM em Araxá.

“A postura da equipe da Administração Municipal em nos ouvir, naquilo que estamos pontuando e que é de extrema necessidade para a extensão do Campus, é definitiva para a realização deste projeto. E a união política neste momento faz toda a diferença. Viemos visitar os locais pensados para a implantação da UFTM, analisar, ver a acessibilidade da comunidade em relação a esses locais e continuar a viver este sonho tão importante, também para nós”, reitera.

A secretária Municipal de Educação, Zulma Moreira, ressalta que Araxá e os municípios vizinhos estão confiantes na vinda da UFTM.

“É um sonho de toda a comunidade, dos pais, da família, da Gestão Municipal e de tantos jovens de Araxá e de toda a região. Sem falar nas oportunidades de emprego que irão surgir e no desenvolvimento econômico, social e cultural. É um ganho enorme na Educação”, diz Zulma.

Segundo o prefeito Robson Magela, é um momento ímpar para Araxá e toda a população, que, assim como ele, se sentem emocionados neste momento histórico próximo de ser concretizado.

“Estamos infinitamente agradecidos pela atenção dada por parte da UFTM ao nosso Município. Poder receber a reitora e toda sua equipe reafirma que investir na Educação será sempre um compromisso da Administração com a população, e que vamos continuar na busca por resultados positivos”, reforça o prefeito.