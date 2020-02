Prefeitura de Araxá recebe visita do Comandante da Capitania Fluvial de Minas Gerais

A Capitania Fluvial de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte desde dezembro de 2018, está ampliando sua área de atuação e deve instalar unidades no Triângulo Mineiro e região do Rio Paranaíba. Nesta terça-feira, 11 de fevereiro, o Cel. Edson Justino Barbosa, presidente da Fundação da Criança e do Adolescente (FCCA), acompanhado do chefe do Departamento Jurídico da Fundação, Luiz Flávio Martins recebeu na sala de reuniões do Gabinete presidente JK, o Comandante da Capitania Fluvial de Minas Gerais, Capitão dos Portos de Mar e Guerra, Nicácio Satiro de Araújo.

O Cel. Edson recebeu as informações sobre o interesse da Marinha em implantar uma unidade na região com atuação abrangente nas cidades do Triângulo e Alto Paranaíba “Estou recebendo os dados iniciais para repassar ao prefeito Aracely. Não tem nada definido, serão feitos estudos sobre o que as cidades podem oferecer em termos de estrutura. A visita foi muito importante, é uma excelente notícia e a expectativa é muito boa em torno do andamento de todo o processo”.

O Capitão Nicácio explicou que a Marinha do Brasil quer ampliar a área de atuação no Estado e por isso está visitando a região. Veio à Araxá e vai visitar outras cidades com potencial para sediar a base. Ressaltou que a Marinha é responsável pela inspeção, fiscalização e segurança do mar, assim como todas as áreas a oeste do litoral brasileiro como rios, lagos e represas.