Prefeitura de Araxá reforça ações de saúde bucal para 20 mil alunos da rede pública

A Prefeitura de Araxá está intensificando as ações de promoção e conscientização sobre a saúde bucal nas escolas públicas por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde e de Educação. A iniciativa faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE) e atende todos os alunos da rede municipal, estadual e de escolas conveniadas, alcançando cerca de 20 mil estudantes, desde os CEMEIs até o Ensino Médio.

O objetivo é fortalecer o cuidado com a saúde bucal desde a infância, contribuindo para a formação de hábitos saudáveis e para a melhoria da qualidade de vida dos alunos. Para isso, são realizadas atividades educativas e preventivas com a participação ativa do setor de Odontologia do município.

As ações incluem palestras, conversas e oficinas sobre a importância da higiene bucal e do cuidado com os dentes, além da escovação dental supervisionada, garantindo que os ensinamentos não fiquem apenas na teoria.

Além disso, os alunos recebem escovas dentais, participam de atividades práticas de escovação e têm acesso à aplicação tópica de flúor em gel. Todo o trabalho é realizado por cirurgiões-dentistas e auxiliares de saúde bucal, seguindo um cronograma previamente definido, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde e da Educação.

A coordenadora de Odontologia, Ana Theresa Leite Scussel, destaca que os cuidados com os dentes devem começar o mais cedo possível, para que as crianças construam, desde pequenas, o hábito de se cuidar. Segundo ela, o impacto das ações vai muito além da prevenção imediata.

“A ação conjunta das secretarias tem impacto direto na prevenção de doenças bucais, na redução de cáries e na promoção de uma rotina de autocuidado entre os estudantes. Essas atividades se tratam de um importante investimento na saúde integral das crianças e adolescentes de Araxá, que reflete diretamente na qualidade de vida e no rendimento escolar”, explica.