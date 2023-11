Prefeitura de Araxá reforça segurança na área rural com entrega de viatura para a Polícia Militar

Em uma iniciativa voltada para fortalecer a segurança no campo, a Prefeitura de Araxá entregou, nesta segunda-feira (27), uma nova viatura que será utilizada para o Patrulhamento Rural da Polícia Militar.

A cerimônia ocorreu na sede do 37° Batalhão da Polícia Militar e contou com a presença do prefeito Robson Magela, do comandante do 37ª BPM, tenente-coronel Ademir Fagundes e equipe de policiais militares, dos secretários Daniel Rosa (Segurança Pública) e César Romero da Silva (Garrado / Agricultura e Pecuária), demais secretários municipais, vereadores Raphael Rios, Evaldo do Ferrocarril e Alexandre dos Irmãos Paula, e demais lideranças.

A viatura, um modelo Mitsubishi L200 Triton, foi adquirida com recursos próprios do Município, provenientes de devolução da Câmara Municipal de Araxá. O prefeito Robson Magela destacou a importância desse investimento para atender às demandas da população, enfatizando o compromisso em reforçar a segurança e intensificar o policiamento ostensivo nas estradas rurais.

“Esse veículo vem somar esforços na região rural, proporcionando mais segurança às famílias instaladas no campo e aos produtores rurais para exercerem suas atividades. Essa segurança é fundamental para fortalecer o agronegócio e impulsionar o progresso do Município”, reitera.

O comandante Ademir Fagundes ressalta a importância do apoio da Prefeitura de Araxá e sobre a presença policial no meio rural, que é primordial para aumentar a segurança dos produtores e moradores do campo.

“A Prefeitura de Araxá é uma grande parceira, está sempre nos apoiando nos diversos aspectos da Segurança Pública, e desta vez não foi diferente. Nossos melhoramentos logísticos são muito importantes e precisamos de ter ferramentas boas para a nossa equipe prestar o melhor serviço”, explica.

De acordo com a produtora rural Camila Binotto, esta era uma antiga demanda da classe que se uniu para solicitar melhorias no Patrulhamento Rural. “Em nome de todos os produtores rurais quero agradecer a Prefeitura e Câmara Municipal por ter atendido essa grande necessidade que tínhamos. A viatura para a Patrulha Rural é muito importante. Essa conquista foi aguardada e muito comemorada”, reforça.