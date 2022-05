Prefeitura de Araxá reinaugura Unidade de Saúde no Setor Leste (Unileste) toda revitalizada

Um novo layout arquitetônico em um ambiente acolhedor e cheio de cores. Os moradores do setor leste de Araxá receberam de forma totalmente revitalizada, a Unidade Básica de Saúde Leste (Unileste), no bairro Santo Antônio, nesta terça-feira (10). A unidade atende mais de 10 bairros e realiza cerca de 200 atendimentos por dia, incluindo clínica médica, pediatria, fisioterapia, odontologia, psicologia e assistência social. Com a reforma o atendimento será ampliado.

A obra teve um investimento de R$ 1.098.917,32, com readequações de ambientes, aplicação de novos revestimentos, reforma de sanitários, repintura geral de paredes internas e externas, tetos e colocação de esquadrias madeira, metálicas e vidros com película leitosa e troca de todo o telhado. Para atender às Normas de acessibilidade à Unidade para PNE´s (Portadores com Necessidades Especiais) os banheiros feminino e masculino tiveram substituição de sanitários e a adequação de barras de apoio. A Unidade também teve projeto e execução de combate a incêndio com a instalação de luminárias de emergência, extintores de incêndio, hidrantes e de placas de sinalização e indicativas.

A reinauguração contou com as presenças do prefeito Robson Magela, da secretaria municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, da coordenadora da Unileste, Roseli Aparecida da Trindade Mota, e equipe, do Deputado Estadual Bosco, dos vereadores Raphael Rios (Presidente da Câmara), Evaldo do Ferrocarril, Alexandre dos Irmãos Paula, Bosco Júnior, Dr. Zidane, João Veras, Wellington da Bit, Valtinho da Farmácia, Pastor Moacir, e Jairinho Borges, além de secretários municipais, imprensa e comunidade.

O prefeito Robson Magela destacou a importância da Unidade de Saúde para os moradores do setor leste no município. “Aqui na região a demanda é muito grande e essa revitalização proporciona mais conforto e praticidade para os moradores e servidores. Ficamos muito felizes com essa entrega, a população do setor leste merece. Tenho certeza que esse local vai contribuir muito com a melhora na qualidade da saúde pública de Araxá”, reforça.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, mesmo com o fechamento da Unileste para a reforma, a população continuou recebendo assistência em saúde em unidades alternativas. “Mesmo com a parada para a reforma, o atendimento teve a sua continuidade, mas agora, voltando para a sua casa, completamente remodelada, vai oferecer um serviço de mais qualidade para a população que procura esses atendimentos. A unidade realmente precisava desse carinho, tanto a estrutura física, quanto a estrutura visual, para oferecer mais conforto para os servidores e usuários que aqui procuram”, explica.

A costureira Arlete dos Santos Pinheiro Paiva, moradora do bairro, destacou a importância do atendimento da unidade de saúde para a população da região. “Aqui temos todos os profissionais que procuramos e para a gente é muito importante, pois as pessoas aqui são muito acolhedoras, tudo que a gente precisa eles atendem a gente na hora e ficamos muito felizes com essa reforma”, enfatiza.