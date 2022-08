Prefeitura de Araxá renova termos de fomento com associações de reciclagem

Desenvolvimento sustentável, proteção do meio ambiente e geração de renda para famílias carentes. A Prefeitura de Araxá está contribuindo de forma efetiva com o trabalho de coleta seletiva de materiais recicláveis realizado por três associações e uma cooperativa. A Administração Municipal renovou os termos de fomento com um repasse de R$ 166.500 para cada uma das quatros prestadoras do serviço de reciclagem – Foco Ambiental, Cooperare, Reciclara e Dona Beja.

O convênio foi firmado pela primeira vez em 2021 e possibilitou a reestruturação das quatro entidades com o aluguel de galpões e compra de caminhões e equipamentos. De acordo com o prefeito Robson Magela, esse repasse é de fundamental importância para oferecer condições dignas para os trabalhadores e suas famílias, além da manutenção do serviço.

“Esse foi o primeiro compromisso que firmamos quando assumimos a gestão. Hoje os associados e cooperados já estão organizados e conseguem realizar um trabalho ainda melhor, gerando renda e contribuindo da forma como merecem para uma vida digna aos seus familiares. A administração fica muito feliz em ajudar esse trabalho que é tão importante para o Município”, reforça o prefeito.



Os trabalhadores das associações e da cooperativa tiram da reciclagem o sustento para suas famílias. O presidente da Associação Amigos Catadores de Materiais Recicláveis de Araxá (Dona Beja) conta que antes do apoio da prefeitura os associados não tinham condições dignas de trabalho.

“Com o apoio da prefeitura conseguimos comprar diversos materiais para facilitar nosso trabalho. Por exemplo, compramos um caminhão, balança, prensa e isso sempre foi um sonho para a gente. Antigamente vivíamos sem condições, sem saber se no fim do mês teríamos dinheiro até mesmo para o sustento das famílias que dependem desse trabalho. Hoje já estamos mais tranquilos, não tem mais esse sufoco, conseguimos pagar um aluguel e fazer o repasse para todos os associados. Ficamos felizes demais e esse apoio é muito importante para o nosso trabalho”, destaca.

Valor total

– Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Araxá (Reciclara) – R$ 166.500.

– Associação de Catadores de Papel, Plástico, Metal e Vidro (Foco Ambiental) – R$ 166.500.

– Associação Amigos Catadores de Materiais Recicláveis de Araxá (Dona Beja) – R$ 166.500.

– Cooperativa de Trabalho dos Produtores de Materiais Recicláveis (Cooperare) – R$ 166.500.