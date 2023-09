Prefeitura de Araxá tem 274 alunos classificados para a 2ª fase da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática

Duzentos e setenta e quatro alunos de oito escolas da Prefeitura de Araxá se classificaram para a 2ª fase da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) – Níveis 1 e 2 e Mirim.

Para os níveis 1 (6º e 7º ano) e 2 (8º e 9º ano) do Ensino Fundamental, foram classificados estudantes das Escolas Municipais Aziz J. Chaer (19), Professora Leonilda Montandon (Caic / 19), Professora Romália Porfírio de Azevedo Leite (14), Professora Auxiliadora Paiva (14), Francisco Primo de Melo (4), Padre Inácio (4), José Bento (4) e Eunice Weaver (4), totalizando 82 alunos.

A prova da segunda etapa está prevista para o dia 7 de outubro, composta por questões subjetivas.

Obmep Mirim



Já para a Obmep Mirim, que abrange alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental, estão na próxima fase alunos da Escolas Municipais Padre João Botelho (73), Professora Auxiliadora Paiva (70), Aziz J. Chaer (47), Agar de Affonseca e Silva (1) e Antônio Augusto de Paiva (1), totalizando 192 alunos.

A prova está prevista para o dia 9 de novembro, composta por 15 questões objetivas.

Resultados



Os resultados da 2ª fase das provas vão premiar os alunos destaques em medalhistas de ouro, prata, bronze e menções honrosas, de acordo com a pontuação.

Também serão premiados até 969 professores e 540 escolas. A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destaca que a prova é importante para despertar o interesse e o prazer do estudante pela matemática.

“É muito importante ver o envolvimento dos alunos e de toda comunidade escolar para a realização dessa prova. Por meio dela, conseguimos fortalecer o ensino e a aprendizagem dos estudantes. Além disso, é possível identificar talentos na área de matemática”, reforça.

Para o prefeito Robson Magela, o expressivo número de alunos classificados demonstra que a Educação do Município está no caminho certo. “É fruto de um trabalho incrível que nossos servidores da Rede Municipal de Educação estão realizando, despertando em nossos alunos o interesse e a preparação para um projeto tão importante que é a Obmep. Estamos na torcida para que eles conquistem muitas medalhas para Araxá”, conclui.

Sobre a prova



A Obmep é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), e promovida com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).