



O Araxá Esporte Clube estreou com derrota na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. Nesta sexta-feira (18), o Ganso perdeu por 2 a 0 para o São João Del Rei, fora de casa.



Os dois gols da partida saíram em falhas da defesa do Araxá, que acabou não conseguindo reagir no placar.



Agora, o Ganso terá a chance de buscar a recuperação jogando em casa. O próximo jogo será no sábado (26), às 15h, contra o Paracatu, pela segunda rodada da competição.



A partida será em Araxá e marca a estreia do Ganso diante da torcida na Segunda Divisão.