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Ganso estreia com derrota após falhas na defesa

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Ganso estreia com derrota após falhas na defesa



O Araxá Esporte Clube estreou com derrota na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. Nesta sexta-feira (18), o Ganso perdeu por 2 a 0 para o São João Del Rei, fora de casa.

Os dois gols da partida saíram em falhas da defesa do Araxá, que acabou não conseguindo reagir no placar.

Agora, o Ganso terá a chance de buscar a recuperação jogando em casa. O próximo jogo será no sábado (26), às 15h, contra o Paracatu, pela segunda rodada da competição.

A partida será em Araxá e marca a estreia do Ganso diante da torcida na Segunda Divisão.

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