Prefeitura define o calendário de matrículas das escolas municipais de Araxá

As matrículas nas escolas municipais de Araxá serão feitas a partir do dia 4 de dezembro. Mas, antes disso, os pais ou responsáveis legais pelas crianças de 4 meses a 5 anos, interessados em matricular seus filhos numa Unidade de ensino municipal deverão realizar no período de 11 a 22 de novembro o preenchimento de um Ficha de Inscrição na Unidade de ensino mais próxima de sua residência: nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis), nas Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) e de Ensino Fundamental.

A secretária de Educação, Edna de Fátima Resende Campos, informa que a inscrição não constitui matrícula, sendo um levantamento da demanda de crianças que necessitam de atendimento, por isso não garante a vaga. Reforça que as famílias poderão se inscrever em mais de uma Unidade de ensino na região onde moram.



De acordo com o calendário, no dia 03 de dezembro todas as Unidades de ensino divulgarão a lista de classificados, considerando os critérios estabelecidos na Portaria nº 03/2019. A matrícula dessas crianças será feita de 04 a 11 de dezembro das 7h30 às 17h.