Prefeitura desenvolve projeto de incentivo a escrita e leitura infantil

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Educação, desenvolve vários projetos voltados a educação à distância durante este período de isolamento social devido a pandemia do novo Coronavírus. Entre vários destaques está o projeto de intercâmbio de cartas entre alunos e professores da rede municipal de ensino.

A coordenadora do Núcleo de Incentivo à Leitura, Rosânia Souza, elaborou o projeto com o objetivo de incentivar a escrita e a leitura entre as crianças que neste momento não podem frequentar a sala de aula. Segundo ela, a mobilização é feita através das teleaulas realizadas pelas professoras regentes de biblioteca.

Participam do projeto os alunos do 1° ao 5 ° ano de todas as escolas municipais do Ensino Fundamental I. Os conteúdos propostos aos alunos para escreverem as cartinhas são relacionados a como tem sido o dia a dia longe da escola, como estão passando neste período de isolamento, sobre os sentimentos dos alunos a respeito do distanciamento social.

“Atualmente temos a participação de quinze unidade de ensino da rede municipal. São mais de 3,6 mil alunos de 6 à 10 anos envolvidos no projeto e se dedicando a escrita e a leitura. A troca de cartinhas entre as crianças e as professoras tem sido constante, já recebemos centenas de cartas e elas não param. As cartas são postadas todos os dias no Facebook”, conclui a coordenadora.