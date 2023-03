Prefeitura disponibiliza solicitação de consultas de especialidades médicas pelo aplicativo Colab a partir da próxima semana

Mais uma inovação no Sistema de Saúde Pública de Araxá. A Prefeitura de Araxá disponibilizará a solicitação de marcação de consultas de especialidades médicas pelo aplicativo Colab a partir da próxima semana. A implantação do sistema, que reúne todos os dados necessários para a triagem do paciente, foi uma solicitação da população araxaense por meio da consulta pública realizada pelo Colab. O novo serviço digital permite agilizar o atendimento do cidadão na rede pública, que poderá fazer a solicitação da consulta imediatamente após o recebimento do encaminhamento médico.

Ao todo, serão 13 especialidades médicas disponibilizadas pelo aplicativo. Para utilizar o programa, basta acessar as lojas de aplicativos do seu celular e baixar o “COLAB”. Com apenas o número do seu CPF e e-mail, o cidadão realizará o cadastro, selecionará o Município de Araxá e já terá acesso a todos os serviços digitais e ferramentas do aplicativo. De acordo com o prefeito Robson Magela, a solicitação de consultas médicas pelo aplicativo é mais uma inovação da prefeitura de Araxá na rede pública de saúde.

“O Município teve avanços importantes na saúde nos últimos dois anos. E a solicitação de marcação de consultas de especialidades médicas pelo Colab é mais uma inovação que aproxima o Município e a rede pública de saúde por meio da tecnologia. Ou seja, o cidadão poderá solicitar a consulta de forma presencial, como já acontece, ou pelo aplicativo Colab que vai agilizar essa primeira etapa do atendimento”, destaca o prefeito.

A secretária de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, explica que serão 13 especialidades disponibilizadas. “ Cidadão poderá fazer a solicitação nas seguintes especialidades: Cirurgia geral; Dermatologia; Endocrinologia; Gastrenterologia; Hematologia; Mastologia; Nefrologia; Neurocirurgia; Oftalmologia; Ortopedia ambulatorial; Ortopedia cirúrgica; Otorrinolaringologia. Cada especialidade tem um prazo diferente para resposta da solicitação de agendamento devido à alta demanda. Com o Colab vamos facilitar e agilizar a solicitação de consulta após o paciente receber o encaminhamento”, ressalta a secretária.