Prefeitura divulga edital para contratação de fiscais que irão atuar no combate à Covid-19

A Prefeitura de Araxá publicou o edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação de fiscais sanitários que irão atuar no combate à Covid-19. O processo autorizado pelo prefeito Robson Magela, aberto em caráter de urgência, tem como objetivo aumentar a fiscalização do cumprimento dos protocolos de saúde e segurança vigentes no município.

As inscrições acontecem nos dias 1º e 2 de fevereiro, das 8h às 17h, na sede da Secretaria Municipal de Saúde. O edital visa a formação de cadastro de reserva em caráter temporário, sendo a convocação realizada de acordo com a necessidade de excepcional interesse público. A expectativa é que 20 vagas sejam abertas imediatamente.

Os contratos serão firmados mediante ao preenchimento de todos os requisitos detalhados no edital e terão prazo determinado de seis meses, podendo ser desfeitos em prazo anterior ou prorrogados, o que vai depender da necessidade emergencial decorrente da pandemia da Covid-19. O resultado preliminar do Processo Seletivo será divulgado a partir do dia 8 de fevereiro no site da Prefeitura de Araxá.

Os fiscais irão cobrar o uso de máscara, o distanciamento social, medidas de higienização e verificar possíveis eventos que promovam aglomerações. “Estamos vivendo um momento delicado e depende de cada um de nós contribuir para conter o avanço do vírus. O reforço da equipe de fiscalização vem de encontro às medidas que o prefeito Robson Magela já vem tomando em promover a saúde pública através de ações preventivas”, reforça.

Edital

A íntegra do edital está disponível na Secretaria Municipal de Saúde e no site da Prefeitura Municipal de Araxá, através do link: http://www.araxa.mg.gov.br/temp/30012021100542arquivo_02-2021.pdf.

As inscrições devem ser realizadas nos dias 1º e 2 de fevereiro, das 8h às 17h, na sede da Vigilância Sanitária, no 2º piso da Secretaria Municipal de Saúde, situada à avenida Rosália Isaura de Araújo, Centro Administrativo. Entre os documentos exigidos no ato da inscrição está o currículo atualizado, cópia da CNH e comprovante de escolaridade.