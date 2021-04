Prefeitura divulga empresas responsáveis pela duplicação da Hitalo Ros e recapeamento de vias públicas

A Prefeitura de Araxá divulgou, nesta quinta-feira (29), o nome das sete empresas que serão responsáveis pela conclusão da duplicação da avenida Hitalo Ros e pelo recapeamento de vias públicas em diversos bairros da cidade.



A Administração Municipal também publicou os valores de cada contrato para dar maior transparência aos gastos públicos. Cerca de R$ 35 milhões do Governo Federal serão investidos na execução da segunda faixa contemplando o viaduto José Domingos Filho (Senai) até a rotatória de acesso ao Setor Norte (ao lado da Igreja de Santa Rita), além do recapeamento de vias da cidade.



O Governo Federal realizou no último dia 14 de abril o pagamento da primeira parcela do convênio para a execução das obras no valor de R$ 6.882.074,39. O valor global do contrato é de R$ 34.758.310,40. Confira o nome das empresas responsáveis pelos contratos e os valores destinados em cada contrato.

Duplicação Hitalo Ros

– Trecho entre o Viaduto José Domingos Filho (Senai) e rotatória de acesso ao Setor Norte – R$ 3.689.385,21 (Vecol Terraplenagem e Pavimentação).

– Duplicação Viaduto José Domingos Filho (Senai) – R$ 4.900.034,58 (Construtora Ágil).

Recapeamento de vias urbanas

– Lote1 (47 vias): Centro, Vila Guimarães, Pedro Pezzuti, Vila Rica, Monte Verde, Domingos Zema – R$ 4.930.284,92 (Vilasa Construtora).

– Lote 2 (25 vias): Barreirinho, Parque das Flores, Vila Silvéria, Boca da Mata, Via Verde, Novo Santo Antônio – R$ 6.567.285,64 (Poros Construtora).

– Lote 3 (Todas as vias, exceto as que já foram recapeadas recentemente): Boa Vista, Boa Vista 2 – R$ 5.291.699,17 (Falk Construtora).

– Lote 4 (38 vias): Leblon, Novo São Geraldo, Pedra Azul, Orozino Teixeira, Salomão Drummond 2, Distrito Industrial e Santa Mônica – R$ 5.488.451,25 (Falk Construtora).

– Lote 5 (24 vias): Santa Luzia, Alvorada 2, São Cristóvão, Fertiza, João Ribeiro, Guilhermina Vieira Chaer – R$ 3.891.169,68 (Falk Construtora).