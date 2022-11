Prefeitura divulga resultado do cadastramento escolar para Educação Infantil

A Secretaria Municipal de Educação divulgou o resultado do cadastramento escolar para crianças da Educação Infantil. O resultado pode ser conferido na escola pretendida e os pais têm de 5 a 16 de dezembro para realizar a matrícula da criança.

O cadastro contemplou crianças novatas a partir de 4 meses até 5 anos de idade que ainda não estavam inseridas na educação e que buscavam por vagas nos Centros e das Escolas Municipais de Educação Infantil (Cemei/Emei), nas Escolas de Ensino Fundamental e nas Escolas Conveniadas que oferecem a mesma modalidade de ensino. Lembrando que para quem completa 4 anos até o dia 31 de março de 2023, o ingresso na escola é obrigatório.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o cadastro não é garantia da vaga e não tem validade como matrícula, mas, sim, como um levantamento da Educação Infantil para que o Município possa ter um parâmetro da atual demanda da cidade.

A coordenadora do Cadastro Escolar, Jaqueline Guimarães, explica que no mês de janeiro a equipe da secretaria fará uma nova análise para identificar as vagas remanescentes e convocar, a partir do dia 24 de janeiro, outras crianças da lista de espera.

Cadastramento Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Médio



O cadastramento escolar para o preenchimento de vagas no ensino fundamental, médio e da educação profissional segue até o dia 30 de novembro. Este cadastro será feito através do sistema do Governo do Estado, o Sucem (Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para a Matrícula), através do endereço eletrônico: (www.cadastroescolar.educacao.mg.gov.br).

Devem se cadastrar, alunos que desejam vaga na rede pública de ensino, oriundos da rede particular, de outros Estados ou Municípios, que não renovaram a matrícula na escola onde estudam, ou que perderam o prazo para renovar sua matrícula.

O resultado da alocação dos alunos será divulgado no dia 12 de dezembro e, entre os dias 03 e 13 de janeiro, acontecem as matrículas dos alunos selecionados para as escolas municipais (nas escolas estaduais, a matrícula é entre os dias 20 de dezembro e 13 de janeiro). Já as vagas remanescentes serão encaminhadas a partir de 24 de janeiro.