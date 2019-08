Prefeitura divulga resultado final do Processo Seletivo de Estagiários

A Administração Municipal, através da Secretaria de Governo, divulgou o resultado final do Processo Seletivo de Estagiários para Formação de Cadastro de Reserva, composto por três etapas – Avaliação Curricular, Prova e Entrevista. O candidato pode conferir mais informações no site da Prefeitura Municipal de Araxá – www.araxa.mg.gov.br (aba Processos Seletivos Diversos) e, ainda, no Mural Público da Prefeitura de Araxá, localizado na Rua Presidente Olegário Maciel n.º 306, Centro. A convocação dos candidatos habilitados dependerá da disponibilização de vagas nas diversas Secretarias Municipais.

Nos mesmos canais de comunicação, os resultados dos recursos impetrados pelos candidatos também já estão disponíveis. Participaram do processo seletivo que iniciou em julho e finalizou neste mês, estudantes dos cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Recursos Humanos, Serviço Social, Sistemas de Informação, Pedagogia e Psicologia.