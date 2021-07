Prefeitura e Câmara trocam experiências com a Ouvidoria Geral do Estado

Fortalecer as Ouvidorias Municipais e trocar experiências. Foi com esse intuito que a Ouvidora Geral do Estado de Minas Gerais, Simone Deoud Siqueira, se reuniu com o prefeito Robson Magela, secretários e Ouvidorias Municipal, do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Câmara Municipal nesta segunda-feira (26).

Em sua fala, Simone destacou as ferramentas e metodologia de trabalho que a Ouvidoria do Estado adotou visando dinamizar o encaminhamento das demandas recebidas da população.

“A ouvidoria é uma importante ferramenta de gestão para qualquer Governo, pois faz a interlocução entre a população e a Administração Pública. Ela que dá voz ao cidadão, ouve sugestões, denúncias, reclamações, solicitações e até elogios. Com cada uma dessas manifestações a gente apura, cobra o que está incorreto, aprende e melhora o serviço público”, reforça.

O secretariado do prefeito Robson Magela e a Câmara Municipal, que esteve representada pelo presidente Raphael Rios e pelo ouvidor Gabriel Borges, receberam a certificação da Ouvidoria Geral do Estado.

Para a ouvidora municipal Anete Di Mambro Gandra, a reunião destacou ações aos agentes públicos para que o Município possa melhorar cada vez mais e aprimorar o atendimento ao cidadão. “Uma ouvidoria é um termômetro da Administração Pública e deve funcionar como um braço da gestão para ajudar o prefeito ou secretários na solução de problemas que são apresentados pela comunidade”, destaca.

Com uma demanda mensal de aproximadamente 120 manifestações – entre solicitações, elogios, reclamações, denúncias e sugestões -, desde o início desta gestão a Ouvidoria Municipal conseguiu reduzir o tempo médio de resposta de 20 para, no máximo, 10 dias.

“Este encontro é importante para reforçar para toda nossa equipe de secretários municipais e gestores de autarquias o quanto é importante o trabalho feito pela ouvidoria, que se torna uma importante ferramenta para fazer um governo de sucesso”, pontua o prefeito Robson Magela.