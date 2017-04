Prefeitura e Tauá recepcionam agentes de turismo e fortalecem a marca Araxá

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, participou de um fan tour promovido pela empresa Casa do Agente, de São Paulo, que trouxe agentes de viagens para Araxá. Eles estão conhecendo todo o município e tiveram contato com um histórico sobre a cidade apresentado pelo secretário Geraldo Lima Júnior, juntamente com a superintendente de Turismo Régia Côrtes e a diretora do Teatro Municipal Madalena Ávila de Aguiar.

Os representantes da administração municipal levaram informações importantes sobre curiosidades e investimentos para incrementar e fortalecer o turismo local como a inauguração do recém-revitalizado Parque do Cristo que será entregue a comunidade ainda neste ano.

De acordo com o diretor da Casa do Agente, organizador do tour turístico em Araxá, Charles Franken, a palavra do secretário enriqueceu a atividade em parceria com o Tauá Grande Hotel. “Acho fundamental e fantástico porque traz a palavra e o sentimento oficial da cidade para essas pessoas em relação ao produto turístico de Araxá. Elas voltam agora podendo falar com muito mais propriedade e encanto aquilo que viveram aqui e, sem dúvida, vão multiplicar para trazer centenas de pessoas para Araxá”, comenta o diretor.

Uma das participantes do tour, Maria Augusta Franco, salienta que a palestra proferida pelos integrantes da Prefeitura de Araxá enriqueceu ainda mais o seu conhecimento sobre a cidade. “Eles explicaram bastante sobre o município e a riqueza que a cidade tem. Não é só do turismo que vive Araxá, é da sua economia, é do que produz, esse material nióbio que foi falado aqui nunca tinha ouvido falar, vou pesquisar para saber mais. Eu nunca tinha vindo aqui, é a minha primeira vez, vou trazer turistas para Araxá, com certeza”, garante a agente de viagens.

Ivonira Lima também destaca que a história de Araxá é muito rica. “Tem coisa aqui que foi falada e não sabíamos. É a primeira vez que venho, irei voltar várias vezes porque pretendo trazer clientes para Araxá e gostei muito do que foi explanado em função, inclusive, da estrutura que a cidade tem no turismo e na saúde”, acrescenta.

A guia turística Vanda Placeres reforça a importância da Administração Municipal de está inserida nesse tour realizado pela Casa do Agente em Araxá e avaliou o momento como satisfatório. “O fato do secretário Geraldo Lima Júnior e sua equipe estarem conversado com a gente é muito importante para o turismo. Nós somos agentes de viagens e precisamos de todo esse apoio. Então, a gente vê que são profissionais que estão desempenhando a sua parte. A recepção do pessoal dessa cidade é calorosa. Vocês estão de parabéns”, constata a guia turística.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Geraldo Lima Júnior, explica que o grupo trazido pela Casa do Agente se mostrou bastante interessado em saber a história da cidade e os pontos turísticos.

“Acho que foi um momento único e, através desse grupo, nós vamos divulgar a cidade e todos os nossos potenciais. Isso irá levar o nome de Araxá para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, enfim, a cidade passa a ser mais conhecida que ela já é e praticamente em todo o país. Nós precisamos fortalecer a marca Araxá, mas esse fortalecimento não pode acontecer por mero acaso. Esse fortalecimento da marca tem que ser sentido, vivido e experimentado por essas pessoas que estão aqui”, conclui Geraldo Lima.

A gerente comercial da Rede Tauá de Hotéis Paula Pavão acompanhou o tour turístico e a palestra proferida pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas Geraldo Lima Jr e equipe durante toda a manhã no Grande Hotel da Estância Hidromineral do Barreiro. Ela fez um balanço bastante positivo da iniciativa e acredita que o evento trará excelentes resultados para o turismo de Araxá.