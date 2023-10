Prefeitura e Uniaraxá tratam sobre implantação de Curso de Medicina na cidade

Araxá foi pré-selecionada pelo Ministério da Educação (MEC) para a implantação de um Curso de Medicina em Instituições Particulares de Ensino Superior. A seleção de municípios para a adoção de novos cursos faz parte do programa “Mais Médicos”, do Governo Federal. Mais de 1.700 cidades se inscreveram para receber graduações de Medicina.

Para discutir a implantação na cidade, o prefeito Robson Magela se reuniu com o reitor do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), José Oscar de Melo, nesta sexta-feira (20). Na oportunidade, o reitor apresentou propostas com planejamentos detalhados e os requisitos necessários para que a instituição de ensino seja credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) para a oferta do curso.

Também participaram da reunião o presidente da Fundação Cultural de Araxá (mantenedora do Uniaraxá), Fabrício Borges Oliveira, a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o procurador-geral do Município, Jonathan Ferreira e o secretário municipal de Governo, Rick Paranhos.

Araxá faz parte de uma das regiões brasileiras de saúde pré-selecionadas para participar do processo seletivo para implantação do curso, além de ser Polo Microrregional no Alto Paranaíba, com destaque para o desenvolvimento econômico.

O prefeito Robson Magela destaca que colocou a Administração Municipal à disposição do Uniaraxá, pois o Curso de Medicina é um avanço esperado pela população por muitos anos.

“A vinda desse curso para Araxá fará com que a cidade se movimente como Polo Universitário e de desenvolvimento. Nós, enquanto Administração Municipal, estamos cientes de que a cidade, com mais investimentos externos, terá melhorias significativas na saúde pública, e iremos apoiar no que estiver ao nosso alcance. O Curso de Medicina em Araxá não é apenas um avanço educacional, mas também uma oportunidade para fortalecer o sistema de saúde local”, reitera o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, explica que o processo para seleção das propostas para autorização de funcionamento será acompanhado de perto, e com um empenho significativo por parte do Poder Público.

“Muitos dos requisitos exigidos pelo MEC estão relacionados à infraestrutura e qualidade do ensino. Uma vez aprovado, o processo de adequação do espaço estrutural, laboratórios, deve iniciar o mais breve possível, e nós estaremos lado a lado com o Uniaraxá, pois ter um curso com essa potencialidade dentro da nossa casa é um grande passo para a Educação de Araxá”, ressalta.

O reitor José Oscar de Melo pontuou ser fundamental contar com o empenho do Poder Público para tornar a vinda do Curso de Medicina uma realidade. “A Prefeitura de Araxá declarou que irá dedicar total apoio para que a gente consiga viabilizar a implantação do Curso de Medicina aqui. Estaremos também visitando a classe empresarial para que possa estar somando juntamente com o Município forças para que a gente consiga trazer esse curso para a cidade, onde irá beneficiar não só Araxá, mas toda essa microrregião”, conclui.