Prefeitura fecha 2019 com aumento de visitantes nos museus de Araxá

A Prefeitura de Araxá fechou o ano de 2019 com saldo bastante positivo em relação ao fluxo de turistas nos museus municipais, coordenados pela Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB). Cerca de 10 mil turistas visitaram a cidade no ano passado, o que representou aumento de mais de 50% em relação a 2018, quando recebeu em torno de 6 mil visitantes.

A reinauguração do espaço na Praça Coronel Adolpho, que voltou a funcionar o Museu do Poder Legislativo e Museu da Imagem e do Som e passou a ser sede do Museu Sacro e a implantação do projeto Tour Virtual foram importantes para alcançar a marca expressiva de visitantes. No fim de 2019, a FCCB elaborou um relatório de visitação que apontou a visita de turistas de todos os estados e até do exterior aos equipamentos culturais. Em 2020, os turistas terão a reabertura do Museu Histórico Dona Beja, considerado mais um forte atrativo turístico e cultural de Araxá, totalmente restaurado e dotado de acessibilidade.

Visitantes de países como Argentina, Itália, México, Suíça, Estados Unidos, França, Portugal e Japão estiveram nos museus. Excursões com integrantes de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro/RJ, Brasília/DF, Juiz de Fora/MG, Recife/PE, Florianópolis/SC, Diamantina/MG, Mariana/MG, Betim/MG, Campinas/SP e outros lugares vieram conhecer Araxá. “É comum encontrar no livro depoimentos elogiando o bom atendimento dos monitores, a limpeza dos museus, a riqueza do acervo etc. Todos foram embora encantados com tudo que viram, como o legado artístico de Calmon Barreto, por exemplo”, destaca a presidente Régia Côrtes.