Prefeitura fiscaliza cumprimento do Plano de Contingência nas escolas de Araxá

A Fiscalização Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta semana vistoria nas escolas de Araxá para verificação do cumprimento do Plano de Contingência de Combate e Prevenção à Covid-19.

De acordo com a coordenadora Marcella Teodoro, o protocolo exige treinamentos da equipe acadêmica; incentivo de medidas educativas como a lavagem das mãos, o não compartilhamento de objetos de uso pessoal e o uso obrigatório de máscara; salas de aula e demais ambientes bem arejados e ventilados; escalonamento de profissionais e alunos; aferição da temperatura de toda a comunidade escolar; medidas efetivas de limpeza e desinfecção; distanciamento de mesas dentro das salas de aulas; entre outros.

“São medidas importantes para garantir a promoção à saúde e prevenção da Covid-19. Iremos atuar no sentido de averiguar in loco se essas medidas estão sendo seguidas”, afirma.

De acordo com ela, houve redução no número de denúncias recebidas pelo call center neste final de semana em relação aos anteriores. Entre sexta (25) e domingo (27), foram 76 reclamações atendidas, sendo a maioria denúncias de festas em residências. “Porém, são denúncias de perturbação de sossego e não de aglomeração. Em quase todos os casos, quando chegamos ao local, é uma reunião com duas ou três pessoas mais música alta”, esclarece.

De acordo com ela, no fim de semana o movimento nos bares também esteve mais diluído, com os estabelecimentos cumprindo as determinações como o espaçamento entre mesas e horário de funcionamento.

No entanto, quadras esportivas e campos públicos continuam sendo pontos de aglomeração, principalmente de jovens. “Neste caso, já estamos discutindo algumas medidas junto à gestão para que possamos evitar aglomerações nesses pontos”, explica.

O disque denúncia da Prefeitura de Araxá é o (34) 9 9257-1122.