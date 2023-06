Prefeitura inaugura laboratório de informática na escola de Aplicação Lélia Guimarães – Anexo Cepac

Tecnologia aliada à educação. Com o objetivo de modernizar o desenvolvimento das atividades pedagógicas e oferecer mais tecnologia aos alunos, a Prefeitura de Araxá inaugurou o Laboratório de Informática da Escola de Aplicação Lélia Guimarães – Anexo Cepac, no bairro São Francisco.

A iniciativa vai beneficiar 150 estudantes, de 6 a 10 anos, do Ensino Fundamental 1. Para a implantação, foram realizadas as adequações necessárias no espaço, como troca de mobiliário, aquisição de computadores e demais equipamentos.

O valor investido foi R$ 16.290, via recursos próprios do Município e verba de manutenção e reparos disponibilizada pela Prefeitura de Araxá (Caixa Escolar). De acordo com o prefeito Robson Magela, o investimento feito na escola é fundamental para que os alunos recebam uma educação moderna por meio de ferramentas tecnológicas.

“Uma das grandes marcas do nosso governo é a tecnologia, inovação e modernização. E nada mais justo que levar tudo isso para o ambiente escolar. Muitas vezes, é na escola a primeira oportunidade que essas crianças têm de acesso a computadores. Estamos muito felizes com mais esta conquista. É muito gratificante ver o sorriso e a gratidão dos alunos”, destaca o prefeito.

O Laboratório de Informática proporciona aos estudantes acesso a recursos tecnológicos, com conteúdo criativo, interdisciplinar e motivador, possibilitando contato e conexão representativa na jornada educacional dos alunos.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, explica que o trabalho do professor de informática é realizado com planejamento, seguindo as diretrizes e habilidades de cada estudante.

“Estamos muito felizes com essa estrutura, que está linda, aconchegante e convidativa para as aulas. Esse laboratório contribuirá significativamente para aprimorar a experiência educacional dos alunos, permitindo-lhes explorar e adquirir conhecimentos em um ambiente tecnológico”, diz.

Além da apresentação do Laboratório de Informática, a coordenadora do Anexo Cepac, Maria Aparecida Fonseca, equipe e alunos prepararam uma recepção especial ao prefeito Robson Magela e à secretária Zulma Moreira.