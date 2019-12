Prefeitura incentiva doação de remédios para o projeto Farmácia Solidária

A população de Araxá está participando do Projeto Farmácia Solidária que incentiva as pessoas a doarem remédios que estão dentro da data de validade e não estão sendo usados. A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, iniciou o projeto em novembro e os resultados já são muito positivos.

A referência técnica de Assistência Farmacêutica, Maria Paula Di Mambro Gandra, explica que os medicamentos que estão dentro da data de validade podem ser doados na Farmácia Municipal em todas as Unidades de Saúde. As pessoas podem doar todos os tipos de remédios, com exceção de colírio e pomada. Todas as doações são avaliadas pela farmacêutica antes de serem repassadas para a população.

Segundo Maria Paula, a retirada do remédio é feita com apresentação da receita, na Farmácia Municipal que funciona das 7h às 17h, na Rua Joaquim Alves Barcelos, 435, Vila Guimarães. Quando o paciente chega com a receita, se não tem o medicamento no atendimento, o atendente verifica se tem para doação na Farmácia Solidária. “O projeto foi implantado há um mês e já apresenta um retorno muito bom. Recebemos medicamentos que as pessoas compraram ou pegaram na Farmácia Municipal e não foram utilizados. Também temos remédios que são de alto custo e as pessoas que recebem estão achando muito bom, é uma economia”, reforçou Maria Paula.