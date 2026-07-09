Prefeitura informa interdição de trânsito no bairro Orozino Teixeira nesta sexta-feira (10)

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, informa que a Rua Deolinda Dias Rosa, no cruzamento com a Rua Rogério Afonso Ribeiro, no bairro Orozino Teixeira, será interditada nesta sexta-feira (10), das 14h às 23h.

A interdição será necessária para a realização das festividades julinas promovidas pela Escola Municipal Aziz J. Cher, garantindo mais segurança aos participantes e à comunidade.

Durante o período, o Serviço de Trânsito e Transporte (SETTRANS) orienta os motoristas a evitarem o tráfego pela Avenida Ananias Teixeira. Quem precisar acessar a Rua Luís Vale Teixeira, no sentido Tiro de Guerra, deve utilizar rotas alternativas pelas avenidas José Jorge Akel ou Dr. Pedro de Paula Lemos.

As linhas do transporte coletivo que passam pela região também terão desvio, com itinerário temporário pela Avenida Pedro de Paula Lemos.

A Prefeitura pede a compreensão dos moradores e condutores e orienta que todos respeitem a sinalização implantada no local.