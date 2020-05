Prefeitura informatiza o acervo da Biblioteca Municipal de Araxá e leitores podem fazer consultas de livros através da internet

A Biblioteca Municipal de Araxá “Viriato Correa” está funcionando das 7h às 19h para empréstimo e devolução de livros, com os cuidados exigidos durante o período de pandemia. A Prefeitura, através da Secretaria de Educação informatizou a Biblioteca facilitando aos leitores o acesso via serviços on-line.

A diretora Maria Clara Fonseca, explica que foi criado no site da Prefeitura o link Biblioteca Municipal e através da consulta remota é possível pesquisar por autor, título ou palavra-chave; agendar o horário da retirada do livro, fazer reserva e renovação do empréstimo. “A informatização facilita o acesso aos serviços oferecidos, poupa o tempo do leitor que não precisa mais ir à Biblioteca ou telefonar para saber se temos um determinado livro no acervo. Pelo site é possível saber se a obra está disponível para empréstimo”, ressalta Maria Clara.

Todo o acervo da Biblioteca está cadastrado no sistema de informação, em alguns livros é possível visualizar a imagem da capa e ler a sinopse. Aos poucos, a equipe de trabalho da Biblioteca Pública está disponibilizando as informações completas das obras. O acervo tem 53.609 livros e a expectativa é que até o final do ano, todo o acervo e os serviços estejam informatizados. Para usufruir dos serviços on-line, como renovação e reserva de livros o usuário precisa criar o seu login e senha no site, conforme as instruções na homepage. Na página também são viabilizados acessos às Bibliotecas Virtuais e várias obras literárias em formato e-book podem ser acessadas gratuitamente para leitura.

Durante a pandemia, para evitar aglomerações, os serviços presenciais como empréstimos e devoluções, podem ser previamente agendados, via whatsapp (988399102) ou telefone fixo (36917146).