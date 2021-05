Prefeitura inicia a convocação dos aprovados para a Guarda Patrimonial

A Secretaria Municipal de Segurança Pública iniciou, nesta segunda-feira (3), a convocação dos aprovados no Processo Seletivo para a contratação de vigilantes patrimoniais. Dos 612 inscritos, 112 foram aprovados e, de imediato, serão contratados 76 vigilantes. A convocação está sendo realizada através de Carta de Aviso de Recebimento (AR) e publicação no Diário Oficial do Município de Araxá (Doma).

O secretário major Eurípedes Lemos destaca que a contratação representa uma vitória muito grande da Administração Municipal, tendo em vista que a prefeitura está com uma defasagem de profissionais para garantir a segurança dos prédios públicos. Ele ressalta ainda que só foi possível efetuar essa contratação após autorização do prefeito Robson Magela e Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público.

Major Lemos explica que serão convocados de imediato 76 pessoas e as outras 36 ficarão para chamadas posteriores. “Contar com esses profissionais será muito importante para que os 78 prédios públicos tenham vigilância durante 24 horas. Vamos atender toda a demanda evitando depredações, pichações ou qualquer outro dano que possa ocorrer nos espaços municipais.”

A previsão para o início das atividades dos futuros vigilantes é de 10 dias. Antes disso, passarão por exames e treinamento.