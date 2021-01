A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos iniciou capina e limpeza com o objetivo de minimizar a grande demanda da comunidade até que o serviço seja normalizado com a conclusão do processo licitatório.

Na última semana, os trabalhos foram realizados na Unioeste e Unileste. Nesta semana, o cronograma foi estipulado para o Aeroporto Romeu Zema e Praça Cássia Ribeiro de Camargo, no Jardim Primavera, nas escolas Alice Moura e Dom Pixote, além de rotatórias da cidade.