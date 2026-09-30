Terceira edição da Jornada Liga STEAM é ampliada com renovação da parceria entre Fundação ArcelorMittal e CBMM

Em um passo significativo na formação e preparação de jovens para o mercado de trabalho, a Jornada Liga STEAM acaba de dar a largada em sua terceira edição. A Fundação ArcelorMittal e a CBMM firmaram na última semana o acordo de renovação da parceria para a realização do projeto. Prevista para ser executada a partir de janeiro de 2027, a nova etapa tem investimento total de R$ 1,3 milhão e viabiliza a abertura de sete novas turmas.

O anúncio foi feito durante evento que apresentou resultados das iniciativas conduzidas pela Fundação ArcelorMittal nas frentes de educação, cultura, esporte e economia circular, em Sabará, com a presença de Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal Aços Planos Latam; Everton Negresiolo, CEO da ArcelorMittal Aços Longos Latam; e Ricardo Lima, CEO da CBMM.

A principal novidade desta edição é a entrada do SESI como instituição cofinanciadora do projeto e responsável pela execução das aulas. Além disso, a iniciativa passa a contar com a parceria do SENAI, que vai implementar um módulo de aperfeiçoamento profissional e irá emitir a certificação técnica digital dos alunos que concluírem a qualificação, conferindo um diferencial competitivo para o acesso ao mercado de trabalho.

A ação tem forte impacto socioeconômico, promovendo mobilidade social e inclusão. O foco em tecnologia busca fomentar a qualificação profissional e ampliar a participação feminina no setor. “A Jornada Liga STEAM propõe uma mudança real no mercado de trabalho. Ela abre um caminho de alta qualificação para que jovens de diferentes cantos do país ocupem o espaço que merecem, um caminho possível para reduzir as desigualdades de oportunidades”, diz Camila Valverde, diretora-executiva da Fundação ArcelorMittal.

“A ArcelorMittal e a CBMM mantêm uma parceria sólida de mais de três décadas em projetos de tecnologia pelo mundo e é um orgulho reforçar nossa atuação conjunta na área social. Acredito que a educação seja o motor de progressão de qualquer sociedade. Investir na formação dos jovens, colocá-los no centro da tecnologia e aproximá-los do mercado de trabalho é uma prioridade para contribuirmos para um futuro sustentável e inovador”, afirma Ricardo Lima, CEO da CBMM.

Matriz curricular e metodologia

O programa da terceira edição da Jornada Liga STEAM tem carga horária de 274 horas, distribuídas ao longo de seis meses de formação. O currículo foi estruturado para abordar temas como empreendedorismo, cultura maker, que estimula o aprendizado pela prática, liderança, economia circular e carreiras ligadas à sustentabilidade. Durante o curso, os estudantes serão desafiados a resolver problemas reais da comunidade por meio da criação de soluções que incorporam tecnologia.

Para favorecer a participação e permanência dos jovens, a terceira edição da Jornada Liga STEAM cobrirá os custos de transporte, alimentação e uniforme de todos os alunos. As formações serão realizadas de acordo com as demandas econômicas de cada município. As aulas estão programadas para ocorrer nas instalações do SESI e do SENAI. Nas cidades onde não houver essa infraestrutura física, o atendimento será viabilizado por meio de unidades móveis e laboratórios itinerantes adaptados em caminhões.

Lançada em 2024, a Jornada Liga STEAM já formou aproximadamente 300 jovens em sete municípios: Araxá e João Monlevade (MG); Feira de Santana (BA); Piracicaba e São Paulo (SP); Resende (RJ); e São Gonçalo do Amarante (CE).

“Sempre tive paixão por ciência, artes e tecnologia, mas a Jornada Liga STEAM foi o divisor de águas na minha trajetória. Participar do projeto me fez amadurecer e abriu as portas para o início da minha carreira como estagiária da CBMM. Sou eternamente grata por essa oportunidade e por ver o programa se expandir para que mais jovens também possam transformar seus futuros”, celebra Thaislaine Reis, ex-aluna do curso em Araxá.