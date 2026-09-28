Senac em Araxá abre vagas gratuitas para curso de cuidados com cabelos crespos e cacheados

O Senac em Araxá está com matrículas abertas para o curso Cuidados e Estética para Cabelos Naturais: Crespos e Cacheados, oferecido gratuitamente pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). A formação é voltada a pessoas interessadas em ingressar no setor de beleza ou ampliar conhecimentos e técnicas para atendimento especializado.

As aulas serão realizadas de 28 de setembro a 18 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30. Durante o curso, os alunos terão contato com técnicas de higienização, finalização e tratamentos dos fios, incluindo hidratação, nutrição e reconstrução. A grade também contempla corte a seco e procedimentos para alteração da estrutura dos cabelos.

Matrícula

Para participar, é necessário comparecer presencialmente ao Senac em Araxá, na Rua Antônio Castro Alves, 85, no bairro Fertiza. Os interessados devem apresentar documento com foto e declaração escolar.

As vagas são destinadas ao Programa Senac de Gratuidade, voltado a pessoas cuja renda familiar mensal por pessoa não ultrapasse dois salários mínimos, além dos demais critérios específicos do curso.

Mercado de cuidados capilares

A formação ocorre em um mercado que apresenta demanda por profissionais especializados em diferentes tipos e curvaturas de cabelo. Dados citados pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), com base em levantamento da Euromonitor International, apontam o Brasil como o terceiro maior mercado mundial de produtos de Beleza e Cuidados Pessoais e também de cuidados capilares.

Segundo levantamento da Kantar citado pela instituição, a valorização da aparência natural também ganhou espaço entre as consumidoras, enquanto procedimentos químicos perderam participação.

Nesse cenário, a capacitação profissional busca preparar os alunos para técnicas específicas de cuidado, tratamento e finalização de cabelos crespos e cacheados.

Serviço

Curso: Cuidados e Estética para Cabelos Naturais: Crespos e Cacheados

Período: 28 de setembro a 18 de novembro

Horário: 13h30 às 17h30

Dias: segunda a sexta-feira

Modalidade: gratuita, pelo Programa Senac de Gratuidade

Local: Senac em Araxá, Rua Antônio Castro Alves, 85, Fertiza

Matrícula: presencialmente na unidade

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