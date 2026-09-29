Jovem morre após ser esfaqueado no bairro Serra Morena

Um jovem de 21 anos morreu após ser atingido por uma facada no pescoço na noite desta segunda-feira (28), na rua Rossini Rodrigues Duarte, no bairro Serra Morena, em Araxá.

Ele foi identificado como David Leonardo Almeida Resende. Segundo a polícia, ele e o suspeito já haviam se desentendido anteriormente.

De acordo com o relato apresentado pelo suspeito, os dois se encontraram próximo a uma praça. Após uma suposta ameaça, ele teria ido até sua casa, pegado uma faca e retornado ao local, onde atingiu David.

O suspeito fugiu, mas foi localizado dentro de uma residência no próprio bairro. Ele havia deixado o sistema prisional recentemente e utilizava tornozeleira eletrônica, que teria sido retirada durante a fuga.

Ele foi preso e encaminhado ao presídio de Araxá. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias e a motivação do crime.