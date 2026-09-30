Termina na próxima segunda-feira (5 de outubro) o prazo de inscrição para o processo seletivo dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Cefet. Para o campus de Araxá, são 258 vagas distribuídas entre os cursos de Edificações, Eletrônica, Mecânica e Mineração, nas modalidades integrada e concomitante/subsequente.

As inscrições fazem parte da seleção para ingresso em 2027 e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, pela Coordenação de Processos Seletivos (Copeve). A taxa é de R$ 75, com pagamento até 6 de outubro. A prova está marcada para 29 de novembro.

Vagas em Araxá

No Técnico Integrado, destinado a estudantes que concluíram o ensino fundamental, são oferecidas 36 vagas diurnas para cada um dos quatro cursos: Edificações, Eletrônica, Mecânica e Mineração.

Para quem já está cursando ou concluiu o ensino médio, há vagas no período noturno nas modalidades Concomitante/Subsequente: 25 para Edificações, 28 para Eletrônica, 25 para Mecânica e 36 para Mineração.

O Cefet informa que os candidatos podem escolher até três opções de curso, desde que sejam do mesmo campus e modalidade. O processo seletivo também segue as regras do Sistema de Reserva de Vagas, com percentual destinado a estudantes que cursaram integralmente o ensino público e critérios previstos na legislação.

Prazo está na reta final

O período de inscrições começou em 1º de agosto e termina às 23h59 de 5 de outubro. O pagamento da taxa pode ser feito até 6 de outubro. A homologação das inscrições está prevista para 14 de outubro, e o exame será aplicado em 29 de novembro.

Os interessados devem utilizar a própria conta Gov.br para realizar a inscrição. Todas as orientações, cursos disponíveis, quadro de vagas e edital estão na página oficial da Copeve.

Acesse a página oficial do processo seletivo do CEFET-MG