Prefeitura intensifica fiscalizações de combate à Covid-19

O endurecimento das regras para o funcionamento de comércio e serviços em razão da pandemia está sendo acompanhado pela intensificação da fiscalização feita por equipes da Prefeitura de Araxá, com apoio da Polícia Militar.

Os 20 novos fiscais da Vigilância Sanitária contratados em regime de urgência pela Secretaria Municipal de Saúde já iniciaram suas atividades esta semana para reforçar o efetivo. “Dividimos esses novos contratados em grupos, de forma que já possam seguir a do trabalho com os veteranos. Mais grupos de fiscais permitem que as inspeções aconteçam de forma simultânea em vários lugares”, destaca a secretária Diane Dutra.

Além da equipe da Vigilância Sanitária, a ação conta com fiscais da Asttran, Cerest, Guarda Patrimonial e Polícia Militar. Diane reforça que a determinação do prefeito Robson Magela é que as equipes atuem com mais rigor. “Quem for reincidente ao não cumprimento das normas, ou quem não estiver seguindo o plano de contingência já apresentado, vai ter o seu estabelecimento interditado”, alerta.

O prefeito Robson Magela está atento à situação da pandemia, que já está comprometendo sistemas de saúde de municípios vizinhos. De acordo com ele, o rigor nas regras é para evitar que Araxá também passe por dificuldades para atender a população.

“Essas regras só vão funcionar se a população seguir à risca os protocolos de prevenção. Sei que vamos ser criticados. Mas prefiro ser criticado por endurecer as regras do que por perder pessoas por falta de atendimento”, enfatiza o prefeito.