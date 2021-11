Prefeitura lança canal aberto de TV exclusivo para educação municipal

Ensino acessível, universal e inclusivo. A Prefeitura Municipal de Araxá lançou um canal aberto de televisão exclusivo para educação municipal. A “TV Araxá Educa” é um sinal de exibição voltado para alunos da educação infantil, ensino fundamental e do Programa de Educação para Jovens e Adultos (EJA). Com programação de 24 horas por dia, a população araxaense poderá sintonizar a TV Araxá Educa pelo canal 12.2.

O projeto tem como objetivo oferecer complementação de estudos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, visando minimizar os impactos na aprendizagem em decorrência da pandemia da Covid-19, bem como democratizar a educação com igualdade de acesso aos estudantes araxaenses.

Na solenidade de apresentação do projeto, que aconteceu na terça-feira (16), a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destacou o propósito da TV Araxá Educa de universalizar o acesso às aulas. “Este projeto nasceu a partir do seguinte questionamento levantado durante a pandemia: ‘Como vamos chegar às nossas crianças? ’. E decidimos chegar através de algo que todo mundo tem, que é a TV. E mesmo com o retorno das aulas presenciais, o canal vai servir para complementar o aprendizado e dar suporte aqueles alunos que, por causa de alguma comorbidade, ainda não retornaram às aulas presenciais”, reforçou.

O evento contou com uma apresentação da peça “Era uma vez… do preto e branco ao colorido”, sobre a relação entre a TV e a educação e que foi idealizada pelo Núcleo de Incentivo à Leitura e o Núcleo de Tecnologias Educacionais. O evento foi finalizado com uma mesa redonda com o prefeito Robson Magela; a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira; o gerente de relações corporativas do grupo Integração, Antônio Leonardo Lemos de Oliveira; a assessora pedagógica da educação municipal Fabíola Mello; e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Ana Rita Eduardo Flores.

Em sua fala, a presidente do CMDCA falou sobre o apoio do Conselho ao projeto que visa atender às garantias previstas pela legislação. Logo no início da pandemia, nós detectamos que nem metade dos alunos tinham acesso à internet. Então, esse projeto vem para garantir esse acesso e permitir que todas as crianças tenham os mesmos direitos e as mesmas possibilidades de ensino”, enfatizou.

Representando a TV Integração – ganhadora da licitação para transmissão do sinal da TV Araxá Educa – , Antônio Leonardo (Toninho), elogiou a iniciativa da atual gestão. “Estamos aqui diante de pessoas visionárias através da secretaria de Educação, que vão permitir que a TV aberta, nessa sua penetração que tem nas camadas sociais mais diferentes, principalmente as carentes, possa levar esse aprendizado e conhecimento de qualidade que vocês realizam tão bem na nossa cidade. Eu costumo dizer que esse é o exército do bem, escola é sinônimo de construção humana não apenas da construção física”, disse Toninho.

Já o prefeito Robson Magela destacou o fato de Araxá ser a segunda cidade de Minas Gerais a contar com um canal aberto educativo (a outra é Uberlândia) e que a TV Araxá Educa pode significar a oportunidade de muitas crianças e adultos terem acesso à educação. “Este projeto vai fazer diferença na vida das crianças, principalmente aquelas que não tem uma internet à disposição para buscar conteúdo que complemente o ensino. Levar a educação por meio da televisão é democratizar a aprendizagem e tornar o ensino acessível a todos, e isso é a marca da nossa gestão”, enfatizou o prefeito.