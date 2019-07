Prefeitura lança processo seletivo para contratação de estagiários para cadastro de reserva

Estudantes poderão participar do processo seletivo para a contratação de estagiários para o cadastro de reserva da Prefeitura Municipal de Araxá. Podem participar universitários a partir do quarto período dos cursos de interesse. A Administração Municipal publicou no Diário Oficial do Município (DOMA) de 12 de julho e no site da Prefeitura, o edital com todas as informações sobre a seleção. A Secretaria Municipal de Governo informou que o processo atenderá a demanda da Prefeitura, tendo em vista as diversas requisições de estagiários para auxiliar nas atividades das demais secretarias, direta ou indiretamente.

Podem se inscrever estudantes dos cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Recursos Humanos, Serviço Social, Sistemas de Informação, Pedagogia e Psicologia.

O processo seletivo se dará em três etapas e os candidatos selecionados, quando convocados, receberão pelas atividades prestadas uma bolsa complementar educacional no valor máximo de 80% (oitenta por cento) do valor líquido devido a título de mensalidade pelo bolsistas, condizente com uma jornada de 30 horas semanais, ambos acrescidos de auxílio transporte. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas nas dependências da Secretaria de Governo, na sede do Poder Executivo, Presidente JK, na Av. Rosália Isaura de Araújo, bairro Guilhermina Vieira Chaer. Mais informações pelo telefone (34) 3661-2536 e acessando o edital através do link:http://araxa.mg.gov.br/dados/seletivo/2841/arquivo/edital-n-01-2019.pdf