Prefeitura mobiliza setores para a campanha Novembro Azul

A Prefeitura Municipal de Araxá mobilizou as Unidades Básicas de Saúde e as equipes que desenvolvem o Programa Estratégia Saúde da Família (ESF) para a campanha Novembro Azul. Anualmente, o penúltimo mês do ano é reservado pelo Ministério da Saúde para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Palestras, orientações nutricionais, atendimento médico, aferição de pressão arterial e alongamento estão no cronograma de atividades ofertadas ao longo do mês nas unidades de saúde.

A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros e as maiores vítimas são homens a partir dos 50 anos, além de pessoas com presença da doença em parentes de primeiro grau, como pai, irmão ou filho.

As UBS e ESF estarão com salas de espera ao público masculino para falar sobre a prevenção do câncer de próstata. Em Araxá, a campanha se encerra no dia 30 de novembro, com programação para atendimento dos urologistas que trabalham na rede municipal de saúde.